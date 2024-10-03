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Интернет-магазин Vencon – надежный помощник в мире электроники и техники

Реклама 10:37   03.10.2024
Алексей Наумов
Интернет-магазин Vencon – надежный помощник в мире электроники и техники Скриншот

Работая с 2006 года, компания Vencon сумела получить звание одного из лидеров на рынке в соответствующих категориях. Появляется возможность покупать климатическую технику, бытовую, сантехнику, инструменты для очистки воздуха и увлажнения, электротехнику и многое другое. Клиенты получают доступные цены и выгодные условия сервиса.

Предоставляются дополнительные услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию, производится установка и монтаж при необходимости. Посетив магазин ВЕНКОН, удастся легко найти новинки, товары по акции или необходимую категорию. Дополнительную помощь окажут консультанты и менеджеры с учетом требований и запросов покупателей.

Категории товаров

На главной странице представлены разделы с уценкой, новинками и распродажами. Но основой каталога являются следующие категории:

1️⃣ Отопление. Обогреватели, камины, котлы с разными способами нагрева, радиаторы отопления, тепловые аккумуляторы и многое другое;

2️⃣ Вентиляция. Бытовые вентиляторы, рекуператоры, кухонные вытяжки, промышленные вентиляторы, автоматика;

3️⃣ Сантехника. Для кухни, ванной комнаты, душа, туалета, умывальника, отдельно смесители, инженерная сантехника, мебель и аксессуары;

4️⃣ Электротехника. Генераторы, аккумуляторы и зарядные станции, автоматические выключатели, стабилизаторы напряжения, освещения, батарейки и многое другое.

Это лишь небольшое количество категорий продуктов. Также есть инструменты разного типа и назначения, техника для устройства умного дома, бытовая техника, системы очистки воды и т.д.

Удобство выбора подкрепляется подробным описанием товара, техническими характеристиками и фотографиями для наглядности. Допускается использование функционала для сравнения различных видов техники, что упрощает выбор и покупку.

Услуги от Vencon

Кроме продажи товаров предоставляется набор услуг:

⚫️ монтаж;

⚫️ проектирование;

⚫️ сервис.

Предварительно от клиента предоставляется техническое задание, подбирается оптимальный вариант техники по требованию, формируется техническое решение, производится установка и монтаж. В дальнейшем проводится сервис установленного оборудования, чтобы исключить любые проблемы в эксплуатации.

Прямо дома решаются вопросы подбора техники, инструментов и оборудования. При необходимости можно изменить и стабилизировать работу всей системы путем замены отдельных компонентов. В лице Vencon клиенты получают надежного партнера со стабильным подходом.

Оплата и доставка

Условия доставки разные, включая курьером по Киеву и Львову, а также самовывоз из этих городов. В любой другой город доставка доступна через службы Новая почта и Укрпочта на любое отделение. Оплата возможна наличными при получении, банковской картой после оформления товара, курьеру или на отделении, а также безналичным способом.

Допускается оплата в кредит или по частям в зависимости от выбранного инструмента банка. Согласно программной лояльности каждый клиент может рассчитывать на дополнительные скидки и выгодные условия сотрудничества. Специальные условия всегда открывают выгоду от покупки или заказа услуги.

Автор: Алексей Наумов
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 10:37;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работая с 2006 года, компания Vencon сумела получить звание одного из лидеров на рынке в соответствующих категориях".