Новини Харкова – головне за 10.11: атака Чугуєва, ситуація на фронті від ISW

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:07

Наслідки обстрілу Слобідського району Харкова ввечері напередодні показали правоохоронці

За інформацією облуправління Нацполіції, о 22:20 ракета “Грім-Е1” влетіла у лісосмугу, внаслідок чого була пошкоджена багатоповерхівка. 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

На відкритій території горіли дерева на площі 15 квадратних метрів і було пошкоджене скління двох багатоповерхових житлових будинків та торговельного центру, розповіли у ДСНС.

08:09

Чугуїв уночі атакували “шахеди”. Уламки впали біля житлової чотириповерхівки, жінка та чоловік зазнали гострої реакції на стрес

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, під’їзд будинку був пошкоджений близько 00:37 внаслідок падіння уламків БпЛА. Двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.

За даними облуправління Нацполіції, Чугуїв атакували три дрони: о 0:34, 2:30 та 2:40.

“Пошкоджена багатоповерхівка. Виникла пожежа, згоріли три машини, пошкоджені шість авто. Постраждали жінка та чоловік. Медична допомога надана на місці”, – інформують правоохоронці.

07:40

У військ РФ не було просування в районах Липців та Вовчанська 8 та 9 листопада – ISW

“Речник Харківського угруповання військ Євгеній Романов заявив, що невеликі російські піхотні групи за підтримки авіації та артилерії атакують Вовчанськ. І Романов, і речник української бригади, що діє на Харківському напрямку, зазначили, що війська РФ не використовують бронетехніку під час штурмів. Романов сказав, що нещодавнє погіршення погодних умов суттєво вплинуло на роботу російських і українських безпілотників та артилерії”, – пише Інститут вивчення війни.

На Лимано-Куп’янському напрямку аналітики підтверджують незначне просування окупантів на північному сході села Терни Донецької області, а от успіхи ворога біля села Стельмахівка Луганської області (поблизу адмінкордону з Харківщиною) – ні.