Новини Харкова – головне за 10.11: атака Чугуєва, ситуація на фронті від ISW
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
09:07
Наслідки обстрілу Слобідського району Харкова ввечері напередодні показали правоохоронці
За інформацією облуправління Нацполіції, о 22:20 ракета “Грім-Е1” влетіла у лісосмугу, внаслідок чого була пошкоджена багатоповерхівка. 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
На відкритій території горіли дерева на площі 15 квадратних метрів і було пошкоджене скління двох багатоповерхових житлових будинків та торговельного центру, розповіли у ДСНС.
08:09
Чугуїв уночі атакували “шахеди”. Уламки впали біля житлової чотириповерхівки, жінка та чоловік зазнали гострої реакції на стрес
Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, під’їзд будинку був пошкоджений близько 00:37 внаслідок падіння уламків БпЛА. Двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.
За даними облуправління Нацполіції, Чугуїв атакували три дрони: о 0:34, 2:30 та 2:40.
“Пошкоджена багатоповерхівка. Виникла пожежа, згоріли три машини, пошкоджені шість авто. Постраждали жінка та чоловік. Медична допомога надана на місці”, – інформують правоохоронці.
07:40
У військ РФ не було просування в районах Липців та Вовчанська 8 та 9 листопада – ISW
“Речник Харківського угруповання військ Євгеній Романов заявив, що невеликі російські піхотні групи за підтримки авіації та артилерії атакують Вовчанськ. І Романов, і речник української бригади, що діє на Харківському напрямку, зазначили, що війська РФ не використовують бронетехніку під час штурмів. Романов сказав, що нещодавнє погіршення погодних умов суттєво вплинуло на роботу російських і українських безпілотників та артилерії”, – пише Інститут вивчення війни.
На Лимано-Куп’янському напрямку аналітики підтверджують незначне просування окупантів на північному сході села Терни Донецької області, а от успіхи ворога біля села Стельмахівка Луганської області (поблизу адмінкордону з Харківщиною) – ні.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 09:07;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".