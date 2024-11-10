У РФ немає просування біля Липців і Вовчанська на півночі Харківщини – ISW

Російські війська продовжували наступальні операції в районах Липців та Вовчанська на півночі Харківської області 8 та 9 листопада, але підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

“Речник Харківського угруповання військ Євгеній Романов заявив, що невеликі російські піхотні групи за підтримки авіації та артилерії атакують Вовчанськ. І Романов, і речник української бригади, що діє на Харківському напрямку, зазначили, що війська РФ не використовують бронетехніку під час штурмів. Романов сказав, що нещодавнє погіршення погодних умов суттєво вплинуло на роботу російських і українських безпілотників та артилерії”, – пише ISW.

На Лимано-Куп’янському напрямку аналітики підтверджують незначне просування окупантів на північному сході села Терни Донецької області, а от успіхи ворога біля села Стельмахівка Луганської області (поблизу адмінкордону з Харківщиною) – ні.