Live
  • Нд 10.11.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.36
  • EUR 44.56

У РФ немає просування біля Липців і Вовчанська на півночі Харківщини – ISW

Політика 07:32   10.11.2024
Олена Нагорна
У РФ немає просування біля Липців і Вовчанська на півночі Харківщини – ISW Карта ISW

Російські війська продовжували наступальні операції в районах Липців та Вовчанська на півночі Харківської області 8 та 9 листопада, але підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

“Речник Харківського угруповання військ Євгеній Романов заявив, що невеликі російські піхотні групи за підтримки авіації та артилерії атакують Вовчанськ. І Романов, і речник української бригади, що діє на Харківському напрямку, зазначили, що війська РФ не використовують бронетехніку під час штурмів. Романов сказав, що нещодавнє погіршення погодних умов суттєво вплинуло на роботу російських і українських безпілотників та артилерії”, – пише ISW.

На Лимано-Куп’янському напрямку аналітики підтверджують незначне просування окупантів на північному сході села Терни Донецької області, а от успіхи ворога біля села Стельмахівка Луганської області (поблизу адмінкордону з Харківщиною) – ні.

Читайте також: РФ заявляє про просування на Куп’янщині – ISW не підтверджує

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Як «Грім-Е1» залишив без вікон мешканців багатоповерхівок у Харкові (відео)
Як «Грім-Е1» залишив без вікон мешканців багатоповерхівок у Харкові (відео)
10.11.2024, 08:46
Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА
Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА
08.11.2024, 16:33
Новини Харкова – головне за 10.11: атака Чугуєва, ситуація на фронті від ISW
Новини Харкова – головне за 10.11: атака Чугуєва, ситуація на фронті від ISW
10.11.2024, 09:07
Чугуїв уночі атакували “шахеди”: уламки впали біля 4-поверхівки, є постраждалі
Чугуїв уночі атакували “шахеди”: уламки впали біля 4-поверхівки, є постраждалі
10.11.2024, 07:52
Сьогодні 10 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 листопада: яке свято та день в історії
10.11.2024, 06:00
У РФ немає просування біля Липців і Вовчанська на півночі Харківщини – ISW
У РФ немає просування біля Липців і Вовчанська на півночі Харківщини – ISW
10.11.2024, 07:32

Новини за темою:

07:05
РФ заявляє про просування на Куп’янщині – ISW не підтверджує
12:15
ЗС РФ наступали на півночі та сході Харківщини, але успіхів не мали – ISW
07:35
ISW: на півночі Харківщини РФ почала накопичувати сили та боєприпаси до зими
07:56
Росіяни подвоїли кількість атак та успішно наступають на Куп’янщині – ISW
09:21
Наступ РФ: ворог просунувся на півночі від Харкова та на Куп’янщині (ISW)

Ви читали новину: «У РФ немає просування біля Липців і Вовчанська на півночі Харківщини – ISW»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 07:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ продовжували наступальні операції в районах Липців та Вовчанська на півночі Харківської області 8 та 9 листопада, але підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано".