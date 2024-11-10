У РФ немає просування біля Липців і Вовчанська на півночі Харківщини – ISW
Російські війська продовжували наступальні операції в районах Липців та Вовчанська на півночі Харківської області 8 та 9 листопада, але підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
“Речник Харківського угруповання військ Євгеній Романов заявив, що невеликі російські піхотні групи за підтримки авіації та артилерії атакують Вовчанськ. І Романов, і речник української бригади, що діє на Харківському напрямку, зазначили, що війська РФ не використовують бронетехніку під час штурмів. Романов сказав, що нещодавнє погіршення погодних умов суттєво вплинуло на роботу російських і українських безпілотників та артилерії”, – пише ISW.
На Лимано-Куп’янському напрямку аналітики підтверджують незначне просування окупантів на північному сході села Терни Донецької області, а от успіхи ворога біля села Стельмахівка Луганської області (поблизу адмінкордону з Харківщиною) – ні.
Читайте також: РФ заявляє про просування на Куп’янщині – ISW не підтверджує
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: isw, купянское направление, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У РФ немає просування біля Липців і Вовчанська на півночі Харківщини – ISW»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 07:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ продовжували наступальні операції в районах Липців та Вовчанська на півночі Харківської області 8 та 9 листопада, але підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано".