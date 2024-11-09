РФ заявляє про просування на Куп’янщині – ISW не підтверджує

Війська РФ продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна 7 та 8 листопада, але не просунулися, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські джерела стверджували, що російські війська захопили лісосмугу біля Кучерівки, залізничну станцію та українську позицію біля Петропавлівки і просунулися до лісового масиву біля Колісниківки, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв», – йдеться у зведенні.

Аналітики також додали, що представник української бригади, що діє в районі Куп’янська, заявив: окупанти обмежують використання бронетехніки і танків на Куп’янському напрямку, але часто проводять піхотні атаки. А через погіршення погодних умов ворог знизив активність авіації і частоту ударів КАБів на цьому напрямку.