РФ заявляет о продвижении на Купянщине – ISW не подтверждает
Войска РФ продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 7 и 8 ноября, но не продвинулись, сообщает Институт изучения войны (ISW).
«Российские источники утверждали, что российские войска захватили лесополосу возле Кучеровки, железнодорожную станцию и украинскую позицию возле Петропавловки и продвинулись в лесной массив возле Колесниковки, но ISW не наблюдал визуальное подтверждение этих заявлений», — говорится в сводке.
Аналитики также добавили, что представитель украинской бригады, действующей в районе Купянска, заявил: оккупанты ограничивают использование бронетехники и танков на Купянском направлении, но часто проводят пехотные атаки. А из-за ухудшения погодных условий враг снизил активность авиации и частоту ударов КАБ на этом направлении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, атаки, Купянщина, пехота, продвижение, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 07:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 7 и 8 ноября, но не продвинулись, сообщает Институт изучения войны (ISW).".