РФ заявляет о продвижении на Купянщине – ISW не подтверждает

Войска РФ продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 7 и 8 ноября, но не продвинулись, сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Российские источники утверждали, что российские войска захватили лесополосу возле Кучеровки, железнодорожную станцию ​​и украинскую позицию возле Петропавловки и продвинулись в лесной массив возле Колесниковки, но ISW не наблюдал визуальное подтверждение этих заявлений», — говорится в сводке.

Аналитики также добавили, что представитель украинской бригады, действующей в районе Купянска, заявил: оккупанты ограничивают использование бронетехники и танков на Купянском направлении, но часто проводят пехотные атаки. А из-за ухудшения погодных условий враг снизил активность авиации и частоту ударов КАБ на этом направлении.