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РФ бьет всем, чем можно, а люди остаются – Канашевич о ситуации на Купянщине

Украина 10:25   08.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ бьет всем, чем можно, а люди остаются – Канашевич о ситуации на Купянщине

В эфире нацмарафона начальник Купянской РГА Андрей Канашевич сообщил, что в трех громадах Купянщины остаются еще 2200 людей.

«Это Куриловская, Купянская и Петропавловская, – все еще остаются на месте люди. Проводятся с ними разговоры. Разъясняем, куда можно эвакуироваться, куда обращаться, какая будет помощь и так далее. То есть, уже, не знаю, пошли по 10-му, 20-му кругу разъяснения. Но есть определенная категория людей, которые остаются на месте и проживают в условиях, которые трудно назвать нормальной жизнью. Тем более, что погода тоже меняется, становится прохладнее и мы понимаем, что жить так станет сложнее. Поэтому призываем всех уезжать, не оставаться на месте, долго не принимать решения, а уезжать в Харьков, где и областная военная администрация и координационный центр предоставит любую помощь, какая нужна людям», – объяснил Канашевич.

Он также рассказал, что ситуация на левобережье Купянщины – крайне тяжелая. Враг постоянно бьет по всем населенным пунктам с разных видов оружия. Коммуникаций, по словам начальника РГА, в этой части громады уже нет, отопительный сезон начинать не будут.

«По левому берегу тяжелая ситуация. Там дрова немного завозили, но если брать Ковшаровку, то там многоэтажки, там ситуация другая. И учитывая отсутствие тех коммуникаций, о которых я сказал, будет тяжело. Там есть подвалы, «пункти незламності». Там, возможно, есть генераторы, есть источники тепла, но это все временно. Жить там будет тяжело, оставаться месяцами – не очень корректно по отношению к себе, к своим близким, родным, поэтому нужно уезжать. А то, что касается правого берега Купянщины, то ситуация немного лучше. Есть свет, есть газ, есть определенные проблемы с водоснабжением, но функционирует все остальное, функционируют коммунальные службы города, предоставляется помощь оставшимся на месте. Но, тем не менее, это такая же непостоянная ситуация», – отметил Канашевич.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 10:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона начальник Купянской РГА Андрей Канашевич сообщил, что в трех громадах Купянщины остаются еще 2200 людей.".