РФ б’є всім, чим можна, а люди залишаються. Канашевич про Куп’янщину
В етері нацмарафону начальник Куп’янської РДА Андрій Канашевич повідомив, що у трьох громадах Куп’янщини залишаються ще 2200 людей.
“Це Курилівська, Куп’янська та Петропавлівська – все ще залишаються на місці люди. Проводяться з ними розмови. Роз’яснюємо, куди можна евакуюватися, куди звертатися, яка буде допомога тощо. Тобто вже, не знаю, пішли по 10-му, 20-му колу роз’яснення. Але є певна категорія людей, які залишаються на місці та проживають в умовах, які важко назвати нормальним життям. Тим більше, що погода теж змінюється, стає прохолодніше і ми розуміємо, що жити так буде складніше. Тому закликаємо всіх їхати, не залишатися на місці, довго не приймати рішення, а їхати до Харкова, де й обласна військова адміністрація й координаційний центр надасть будь-яку допомогу, яка потрібна людям”, – пояснив Канашевич.
Він також розповів, що ситуація на лівобережжі Куп’янщини – вкрай тяжка. Ворог постійно б’є по всіх населених пунктах із різних видів зброї. Комунікацій, за словами начальника РДА, у цій частині громади вже немає, опалювальний сезон не розпочинатимуть.
“По лівобережжю важка ситуація. Там дрова трохи завозили, але якщо брати Кввшарівку, то там багатоповерхівки, там ситуація інша. І з огляду на відсутність тих комунікацій, про які я сказав, буде тяжко. Там є підвали, “пункти незламності”. Там, можливо, є генератори, є джерела тепла, але це все тимчасово. Жити там буде важко, залишатися на місяцях – не дуже коректно по відношенню до себе, своїх близьких, рідних, тому треба їхати. А те, що стосується правого берега Куп’янщини, то ситуація трохи краща. Є світло, є газ, є певні проблеми з водопостачанням, але функціонує все інше, функціонують комунальні служби міста, надається допомога тим, хто залишився на місці. Проте це така ж мінлива ситуація”, – додав Канашевич.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: канашевич, Купянщина, обстріли;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону начальник Куп’янської РДА Андрій Канашевич повідомив, що у трьох громадах Куп’янщини залишаються ще 2200 людей.".