У войск РФ нет продвижения у Липцев и Волчанска на севере Харьковщины — ISW
Российские войска продолжали наступательные операции в районе Липцев и Волчанска на севере Харьковской области 8 и 9 ноября, но подтвержденных изменений линии фронта не зафиксировано.
Об этом информирует американский Институт изучения войны (ISW).
«Представитель Харьковской группировки войск Евгений Романов заявил, что небольшие российские пехотные группы при поддержке авиации и артиллерии атакуют Волчанск. И Романов, и представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, отметили, что войска РФ не используют бронетехнику во время штурмов. Романов сказал, что недавнее ухудшение погодных условий существенно повлияло на работу российских и украинских беспилотников и артиллерии», — пишет ISW.
На Лимано-Купянском направлении аналитики подтверждают незначительное продвижение оккупантов на северо-востоке села Терны Донецкой области, а вот успехи врага возле села Стельмаховка Луганской области (вблизи админграницы с Харьковщиной) — нет.
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- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: isw, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 07:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ продолжали наступательные операции в районе Липцев и Волчанска на севере Харьковской области 8 и 9 ноября, но подтвержденных изменений линии фронта не зафиксировано".