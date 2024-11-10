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У войск РФ нет продвижения у Липцев и Волчанска на севере Харьковщины — ISW

Мир 07:32   10.11.2024
Елена Нагорная
У войск РФ нет продвижения у Липцев и Волчанска на севере Харьковщины — ISW Карты ISW

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Липцев и Волчанска на севере Харьковской области 8 и 9 ноября, но подтвержденных изменений линии фронта не зафиксировано.

Об этом информирует американский Институт изучения войны (ISW).

«Представитель Харьковской группировки войск Евгений Романов заявил, что небольшие российские пехотные группы при поддержке авиации и артиллерии атакуют Волчанск. И Романов, и представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, отметили, что войска РФ не используют бронетехнику во время штурмов. Романов сказал, что недавнее ухудшение погодных условий существенно повлияло на работу российских и украинских беспилотников и артиллерии», — пишет ISW.

На Лимано-Купянском направлении аналитики подтверждают незначительное продвижение оккупантов на северо-востоке села Терны Донецкой области, а вот успехи врага возле села Стельмаховка Луганской области (вблизи админграницы с Харьковщиной) — нет.

Читайте также: РФ заявляет о продвижении на Купянщине – ISW не подтверждает

Автор: Елена Нагорная
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У войск РФ нет продвижения у Липцев и Волчанска на севере Харьковщины — ISW
10.11.2024, 07:32

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 07:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ продолжали наступательные операции в районе Липцев и Волчанска на севере Харьковской области 8 и 9 ноября, но подтвержденных изменений линии фронта не зафиксировано".