У войск РФ нет продвижения у Липцев и Волчанска на севере Харьковщины — ISW

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Липцев и Волчанска на севере Харьковской области 8 и 9 ноября, но подтвержденных изменений линии фронта не зафиксировано.

Об этом информирует американский Институт изучения войны (ISW).

«Представитель Харьковской группировки войск Евгений Романов заявил, что небольшие российские пехотные группы при поддержке авиации и артиллерии атакуют Волчанск. И Романов, и представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, отметили, что войска РФ не используют бронетехнику во время штурмов. Романов сказал, что недавнее ухудшение погодных условий существенно повлияло на работу российских и украинских беспилотников и артиллерии», — пишет ISW.

На Лимано-Купянском направлении аналитики подтверждают незначительное продвижение оккупантов на северо-востоке села Терны Донецкой области, а вот успехи врага возле села Стельмаховка Луганской области (вблизи админграницы с Харьковщиной) — нет.