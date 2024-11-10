Як «Грім-Е1» залишив без вікон мешканців багатоповерхівок у Харкові (відео)

Наслідки обстрілу Слобідського району Харкова після 22-ї години 9 листопада показали правоохоронці.

За інформацією ГУ Нацполіції в Харківській області, ракета “Грім-Е1” влетіла у лісосмугу, внаслідок чого була пошкоджена багатоповерхівка. 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

“На відкритій території горіли дерева на площі 15 квадратних метрів і було пошкоджене скління двох багатоповерхових житлових будинків та торговельного центру”, – розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Як повідомляли в обласній прокуратурі, о 22:17 9 листопада росіяни завдали удару по відкритій території у Слобідському районі, за попередніми даними, боєприпасом «Грім-Е1». Були пошкоджені фасади кількох багатоповерхівок.