Як «Грім-Е1» залишив без вікон мешканців багатоповерхівок у Харкові (відео)
Наслідки обстрілу Слобідського району Харкова після 22-ї години 9 листопада показали правоохоронці.
За інформацією ГУ Нацполіції в Харківській області, ракета “Грім-Е1” влетіла у лісосмугу, внаслідок чого була пошкоджена багатоповерхівка. 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
“На відкритій території горіли дерева на площі 15 квадратних метрів і було пошкоджене скління двох багатоповерхових житлових будинків та торговельного центру”, – розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Як повідомляли в обласній прокуратурі, о 22:17 9 листопада росіяни завдали удару по відкритій території у Слобідському районі, за попередніми даними, боєприпасом «Грім-Е1». Були пошкоджені фасади кількох багатоповерхівок.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 08:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу Слобідського району Харкова після 22-ї години 9 листопада показали правоохоронці.".