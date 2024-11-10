Live
  • Вс 10.11.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.36
  • EUR 44.56

Как ракета «Гром-Э1» оставила без окон жильцов многоэтажек в Харькове (видео)

Происшествия 08:46   10.11.2024
Елена Нагорная
Как ракета «Гром-Э1» оставила без окон жильцов многоэтажек в Харькове (видео)

Последствия обстрела Слободского района Харькова после 22 часов 9 ноября показали правоохранители.

По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, ракета «Гром-Э1» влетела в лесополосу, в результате чего была повреждена многоэтажка. 59-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

«На открытой территории горели деревья на площади 15 квадратных метров и было повреждено остекление двух многоэтажных жилых домов и торгового центра», — рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

прилет слободской район харьков 9 ноября 2024

прилет слободской район харьков 9 ноября 2024

прилет слободской район харьков 9 ноября 2024

Как сообщали в областной прокуратуре, в 22:17 9 ноября россияне нанесли удар по открытой территории в Слободском районе, по предварительным данным, боеприпасом «Гром-Э1». Были повреждены фасады нескольких многоэтажек. Женщина испытала острую реакцию на стресс.

Читайте также: Чугуев ночью атаковали Shahed: обломки упали у 4-этажки, есть пострадавшие

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова – главное за 9.11: взрыв — удар по Слободскому району
Новости Харькова – главное за 9.11: взрыв — удар по Слободскому району
09.11.2024, 23:59
По Харькову ударил «Гром-Э1»: «прилет» по открытой территории, пострадавшая
По Харькову ударил «Гром-Э1»: «прилет» по открытой территории, пострадавшая
09.11.2024, 23:58
Как ракета «Гром-Э1» оставила без окон жильцов многоэтажек в Харькове (видео)
Как ракета «Гром-Э1» оставила без окон жильцов многоэтажек в Харькове (видео)
10.11.2024, 08:46
Новости Харькова – главное за 10.11: атака Чугуева, ситуация на фронте от ISW
Новости Харькова – главное за 10.11: атака Чугуева, ситуация на фронте от ISW
10.11.2024, 09:07
Сегодня 10 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 ноября: какой праздник и день в истории
10.11.2024, 06:00
Чугуев ночью атаковали Shahed: обломки упали у 4-этажки, есть пострадавшие
Чугуев ночью атаковали Shahed: обломки упали у 4-этажки, есть пострадавшие
10.11.2024, 07:52

Новости по теме:

18:00
Россияне атаковали позиции ВСУ у Волчанска в Харьковской области — Генштаб
19:33
Россияне ударили ФАБ-250 по парку возле озера в Харькове – прокуратура
18:17
Бомба попала в частный жилой дом, но не сдетонировала в селе на Харьковщине
17:29
20 бомб сбросила РФ на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
15:17
РФ сбросила ОДАБ-9000 на Волчанск: в ОТГВ «Харьков» опровергли информацию

Вы читали новость: «Как ракета «Гром-Э1» оставила без окон жильцов многоэтажек в Харькове (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 08:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрела Слободского района Харькова после 22 часов 9 ноября показали правоохранители.".