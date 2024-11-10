Как ракета «Гром-Э1» оставила без окон жильцов многоэтажек в Харькове (видео)

Последствия обстрела Слободского района Харькова после 22 часов 9 ноября показали правоохранители.

По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, ракета «Гром-Э1» влетела в лесополосу, в результате чего была повреждена многоэтажка. 59-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

«На открытой территории горели деревья на площади 15 квадратных метров и было повреждено остекление двух многоэтажных жилых домов и торгового центра», — рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как сообщали в областной прокуратуре, в 22:17 9 ноября россияне нанесли удар по открытой территории в Слободском районе, по предварительным данным, боеприпасом «Гром-Э1». Были повреждены фасады нескольких многоэтажек. Женщина испытала острую реакцию на стресс.