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Один бій йде на півночі Харківщини, п’ять атак ворога вже відбили – Генштаб

Події 22:55   10.11.2024
Олена Нагорна
Один бій йде на півночі Харківщини, п’ять атак ворога вже відбили – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

На півночі Харківщини триває один бій неподалік Вовчанська, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.

П’ять атак ворога в районах Стариці та Вовчанська вже відбили. Супротивник завдав трьох авіаударів, скинувши чотири КАБи по районах населених пунктів Харків, Вільча та Вільхуватка.

Противник здійснив три атаки на Куп’янському напрямку – у районах Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю. Усі вони відбиті.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 22:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини триває один бій неподалік Вовчанська, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.".