Один бій йде на півночі Харківщини, п’ять атак ворога вже відбили – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
На півночі Харківщини триває один бій неподалік Вовчанська, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.
П’ять атак ворога в районах Стариці та Вовчанська вже відбили. Супротивник завдав трьох авіаударів, скинувши чотири КАБи по районах населених пунктів Харків, Вільча та Вільхуватка.
Противник здійснив три атаки на Куп’янському напрямку – у районах Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю. Усі вони відбиті.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 22:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини триває один бій неподалік Вовчанська, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.".