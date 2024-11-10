Один бій йде на півночі Харківщини, п’ять атак ворога вже відбили – Генштаб

На півночі Харківщини триває один бій неподалік Вовчанська, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.

П’ять атак ворога в районах Стариці та Вовчанська вже відбили. Супротивник завдав трьох авіаударів, скинувши чотири КАБи по районах населених пунктів Харків, Вільча та Вільхуватка.

Противник здійснив три атаки на Куп’янському напрямку – у районах Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю. Усі вони відбиті.