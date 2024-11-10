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Військові РФ атакують і скинули авіабомбу на передмістя Харкова – Генштаб ЗСУ

Події 16:23   10.11.2024
Олена Нагорна
Військові РФ атакують і скинули авіабомбу на передмістя Харкова – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На півночі Харківщини окупанти проводять дві атаки в районах Стариці та Вовчанська.

Також загарбники скинули авіабомбу на передмістя Харкова, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до українських позицій у районах Кіндрашівки та Зеленого Гаю.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 16:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини окупанти проводять дві атаки в районах Стариці та Вовчанська".