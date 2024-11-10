Військові РФ атакують і скинули авіабомбу на передмістя Харкова – Генштаб ЗСУ

На півночі Харківщини окупанти проводять дві атаки в районах Стариці та Вовчанська.

Також загарбники скинули авіабомбу на передмістя Харкова, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до українських позицій у районах Кіндрашівки та Зеленого Гаю.