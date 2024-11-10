Військові РФ атакують і скинули авіабомбу на передмістя Харкова – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На півночі Харківщини окупанти проводять дві атаки в районах Стариці та Вовчанська.
Також загарбники скинули авіабомбу на передмістя Харкова, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до українських позицій у районах Кіндрашівки та Зеленого Гаю.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 16:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини окупанти проводять дві атаки в районах Стариці та Вовчанська".