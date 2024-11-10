Военные РФ атакуют и сбросили авиабомбу на пригород Харькова — Генштаб ВСУ

На севере Харьковщины оккупанты проводят две атаки в районах Старицы и Волчанска.

Также захватчики сбросили авиабомбу на пригород Харькова, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к украинским позициям в районах Кондрашовки и Зеленого Гая.