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Военные РФ атакуют и сбросили авиабомбу на пригород Харькова — Генштаб ВСУ

Происшествия 16:23   10.11.2024
Елена Нагорная
Военные РФ атакуют и сбросили авиабомбу на пригород Харькова — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На севере Харьковщины оккупанты проводят две атаки в районах Старицы и Волчанска.

Также захватчики сбросили авиабомбу на пригород Харькова, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к украинским позициям в районах Кондрашовки и Зеленого Гая.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины оккупанты проводят две атаки в районах Старицы и Волчанска.".