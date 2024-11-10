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В Харькове были слышны взрывы: попадание — по лесополосе в Киевском районе

Происшествия 10:33   10.11.2024
Елена Нагорная
В Харькове были слышны взрывы: попадание — по лесополосе в Киевском районе Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Около 9:20 авиация РФ атаковала, по предварительным данным, Киевский район Харькова.

Обновлено в 10:33. Прилетело по лесополосе. Без разрушений и пострадавших.

Обновлено в 9:57. Попадание, предварительно, зафиксировали в Киевском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

9:27. Взрывы были слышны в Харькове около 9:20. Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об угрозе.

Мэр Игорь Терехов призвал быть осторожными.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 10:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 9:20 авиация РФ атаковала, по предварительным данным, Киевский район Харькова".