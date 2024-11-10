У Харкові було чутно вибухи: влучання – у лісосмузі в Київському районі

Близько 9:20 авіація РФ атакувала, за попередніми даними, Київський район Харкова.

Оновлено о 10:33. “Приліт” стався у лісосмузі. Без руйнувань та постраждалих.

Оновлено о 9:57. Влучання, попередньо, зафіксували в Київському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

9:27. Вибухи було чутно в Харкові близько 9:20. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу.

Мер Ігор Терехов закликав бути обережними.