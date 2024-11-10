Live
  • Нд 10.11.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 41.36
  • EUR 44.56

У Харкові було чутно вибухи: влучання – у лісосмузі в Київському районі

Події 10:33   10.11.2024
Олена Нагорна
У Харкові було чутно вибухи: влучання – у лісосмузі в Київському районі Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Близько 9:20 авіація РФ атакувала, за попередніми даними, Київський район Харкова.

Оновлено о 10:33. “Приліт” стався у лісосмузі. Без руйнувань та постраждалих.

Оновлено о 9:57. Влучання, попередньо, зафіксували в Київському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

9:27. Вибухи було чутно в Харкові близько 9:20. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу.

Мер Ігор Терехов закликав бути обережними.

Читайте також: Як «Грім-Е1» залишив без вікон мешканців багатоповерхівок у Харкові (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Росіяни в суботу наступали біля Вовчанська і під Куп’янськом – Генштаб
Росіяни в суботу наступали біля Вовчанська і під Куп’янськом – Генштаб
10.11.2024, 10:05
Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА
Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА
08.11.2024, 16:33
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло
05.11.2024, 00:49
У Харкові було чутно вибухи: влучання – у лісосмузі в Київському районі
У Харкові було чутно вибухи: влучання – у лісосмузі в Київському районі
10.11.2024, 10:33
Вночі Україну атакувало рекордне число “шахедів”: їх збивали й на Харківщині
Вночі Україну атакувало рекордне число “шахедів”: їх збивали й на Харківщині
10.11.2024, 09:49
Як «Грім-Е1» залишив без вікон мешканців багатоповерхівок у Харкові (відео)
Як «Грім-Е1» залишив без вікон мешканців багатоповерхівок у Харкові (відео)
10.11.2024, 08:46

Новини за темою:

22:10
Новини Харкова – головне за 5.11: вибух, по місту вдарив “шахед”
00:49
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло
00:25
Три серії вибухів у Харкові: Терехов, прокуратура та поліція про наслідки
22:38
Повторні вибухи в Харкові: житловий район атакували КАБами
21:43
У Харкові пролунали вибухи: куди прилетіло, відео

Ви читали новину: «У Харкові було чутно вибухи: влучання – у лісосмузі в Київському районі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 10:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 9:20 авіація РФ атакувала, за попередніми даними, Київський район Харкова.".