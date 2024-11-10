У Харкові було чутно вибухи: влучання – у лісосмузі в Київському районі
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Близько 9:20 авіація РФ атакувала, за попередніми даними, Київський район Харкова.
Оновлено о 10:33. “Приліт” стався у лісосмузі. Без руйнувань та постраждалих.
Оновлено о 9:57. Влучання, попередньо, зафіксували в Київському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
9:27. Вибухи було чутно в Харкові близько 9:20. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу.
Мер Ігор Терехов закликав бути обережними.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, кабы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 10:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 9:20 авіація РФ атакувала, за попередніми даними, Київський район Харкова.".