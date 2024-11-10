Один бой идет на севере Харьковщины, пять атак врага уже отбили — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
На севере Харьковщины продолжается один бой неподалеку от Волчанска, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.
Пять атак врага в районах Старицы и Волчанска уже отбили. Противник нанес три авиаудара, сбросив четыре КАБа по районам населенных пунктов Харьков, Вильча и Ольховатка.
Противник совершил три атаки на Купянском направлении — в районах Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая. Все они отбиты.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 22:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины продолжается один бой неподалеку от Волчанска, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.".