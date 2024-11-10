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Один бой идет на севере Харьковщины, пять атак врага уже отбили — Генштаб

Происшествия 22:55   10.11.2024
Елена Нагорная
Один бой идет на севере Харьковщины, пять атак врага уже отбили — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

На севере Харьковщины продолжается один бой неподалеку от Волчанска, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

Пять атак врага в районах Старицы и Волчанска уже отбили. Противник нанес три авиаудара, сбросив четыре КАБа по районам населенных пунктов Харьков, Вильча и Ольховатка.

Противник совершил три атаки на Купянском направлении — в районах Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая. Все они отбиты.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 22:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины продолжается один бой неподалеку от Волчанска, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.".