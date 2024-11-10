Один бой идет на севере Харьковщины, пять атак врага уже отбили — Генштаб

На севере Харьковщины продолжается один бой неподалеку от Волчанска, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

Пять атак врага в районах Старицы и Волчанска уже отбили. Противник нанес три авиаудара, сбросив четыре КАБа по районам населенных пунктов Харьков, Вильча и Ольховатка.

Противник совершил три атаки на Купянском направлении — в районах Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая. Все они отбиты.