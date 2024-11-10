Новости Харькова – главное за 10.11: атака Чугуева, ситуация на фронте от ISW

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:28

Последствия обстрела Слободского района Харькова вечером накануне показала облпрокуратура

Как сообщалось, в 22:17 9 ноября россияне нанесли удар по открытой территории в Слободском районе, по предварительным данным, боеприпасом «Гром-Э1». Были повреждены фасады нескольких многоэтажек. Женщина испытала острую реакцию на стресс.

08:09

Чугуев ночью атаковали Shahed. Обломки упали возле жилой четырехэтажки, женщина и мужчина получили острую реакцию на стресс

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, подъезд дома был поврежден около 00:37 в результате падения обломков БпЛА. Два человека получили острую реакцию на стресс.

По данным облуправления Нацполиции, Чугуев атаковали три дрона: в 0:34, 2:30 и 2:40.

«Повреждена многоэтажка. Возник пожар, сгорели три машины, повреждены шесть авто. Пострадали женщина и мужчина. Медицинская помощь оказана на месте», — информируют правоохранители.

07:40

У войск РФ не было продвижения в районах Липцев и Волчанска 8 и 9 ноября — ISW

«Спикер Харьковской группировки войск Евгений Романов заявил, что небольшие российские пехотные группы при поддержке авиации и артиллерии атакуют Волчанск. И Романов, и представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, отметили, что войска РФ не используют бронетехнику в ходе штурмов. Романов сказал, что недавнее ухудшение погодных условий существенно повлияло на работу российских и украинских беспилотников и артиллерии», — пишет Институт изучения войны.

На Лимано-Купянском направлении аналитики подтверждают незначительное продвижение оккупантов на северо-востоке села Терны Донецкой области, а вот успехи врага возле села Стельмаховка Луганской области (вблизи админграницы с Харьковщиной) — нет.