Утром россияне били по Купянску из «Урагана» — ранена женщина (фото)
Две жительницы Купянского района Харьковщины пострадали в результате обстрелов военных РФ, сообщают в областной прокуратуре.
10 ноября около 10:50 войска РФ обстреляли Купянск из РСЗО «Ураган», в результате чего повреждены жилые дома. Ранения получила 55-летняя женщина.
9 ноября ориентировочно в 17:00 оккупанты обстреляли село Колесниковка. Там была ранена 58-летняя жительница.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрел, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 13:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две жительницы Купянского района Харьковщины пострадали в результате обстрелов военных РФ, сообщают в областной прокуратуре.".