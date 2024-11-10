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Утром россияне били по Купянску из «Урагана» — ранена женщина (фото)

Происшествия 13:52   10.11.2024
Елена Нагорная
Утром россияне били по Купянску из «Урагана» — ранена женщина (фото)

Две жительницы Купянского района Харьковщины пострадали в результате обстрелов военных РФ, сообщают в областной прокуратуре.

10 ноября около 10:50 войска РФ обстреляли Купянск из РСЗО «Ураган», в результате чего повреждены жилые дома. Ранения получила 55-летняя женщина.

9 ноября ориентировочно в 17:00 оккупанты обстреляли село Колесниковка. Там была ранена 58-летняя жительница.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 13:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две жительницы Купянского района Харьковщины пострадали в результате обстрелов военных РФ, сообщают в областной прокуратуре.".