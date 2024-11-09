Тела трех человек еще остаются под завалами в Ковшаровке после удара 3.11
Под завалами подъезда в Ковшаровке на Харьковщине до сих пор лежат тела трех человек. Пятиэтажный дом в поселке армия РФ обстреляла в прошлое воскресенье, 3 ноября.
«И деблокировать их невозможно сейчас в связи с крайне тяжелой ситуацией, связанной с обстрелами и разведывательными БпЛА. Сегодня очередной террористический акт. Сегодня два человека погибли, один травмирован. Это еще раз подчеркивает то, что сейчас нужно выехать с территории Купянской громады в более безопасные места. А весь алгоритм для этого отработан», – сказал в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.
Напомним, в 20:50 3 ноября армия РФ обстреляла поселок Ковшаровка. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрела, по данным Харьковской областной прокуратуры, пострадала 71-летняя женщина, под завалами нашли тела трех человек – двух женщин и мужчины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Беседин, завали, Ковшаровка, обработано, погибли, тела, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 21:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под завалами подъезда в Ковшаровке на Харьковщине до сих пор лежат тела трех человек. Пятиэтажный дом в поселке армия РФ обстреляла в прошлое воскресенье, 3 ноября.".