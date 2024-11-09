Live
  • Сб 09.11.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.36
  • EUR 44.56

Тела трех человек еще остаются под завалами в Ковшаровке после удара 3.11

Происшествия 21:24   09.11.2024
Виктория Яковенко
Тела трех человек еще остаются под завалами в Ковшаровке после удара 3.11 скриншот

Под завалами подъезда в Ковшаровке на Харьковщине до сих пор лежат тела трех человек. Пятиэтажный дом в поселке армия РФ обстреляла в прошлое воскресенье, 3 ноября.

«И деблокировать их невозможно сейчас в связи с крайне тяжелой ситуацией, связанной с обстрелами и разведывательными БпЛА. Сегодня очередной террористический акт. Сегодня два человека погибли, один травмирован. Это еще раз подчеркивает то, что сейчас нужно выехать с территории Купянской громады в более безопасные места. А весь алгоритм для этого отработан», – сказал в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Напомним, в 20:50 3 ноября армия РФ обстреляла поселок Ковшаровка. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрела, по данным Харьковской областной прокуратуры, пострадала 71-летняя женщина, под завалами нашли тела трех человек – двух женщин и мужчины.

Читайте также: Два человека погибли, есть раненый: РФ из авиации ударила по Купянску (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 9.11: в городе прозвучал взрыв
Новости Харькова – главное за 9.11: в городе прозвучал взрыв
09.11.2024, 22:13
Взрыв слышен в Харькове: что известно (дополняется)
Взрыв слышен в Харькове: что известно (дополняется)
09.11.2024, 22:11
Ночной удар по Харькову: какой район обстреляли, последствия (фото)
Ночной удар по Харькову: какой район обстреляли, последствия (фото)
09.11.2024, 09:36
«Гром-Е1» ударил по трассе в Харькове: разрушена АЗС, поврежден гипермаркет
«Гром-Е1» ударил по трассе в Харькове: разрушена АЗС, поврежден гипермаркет
09.11.2024, 08:10
«Должны готовиться к худшим сценариям» — Ахиллес о победе Трампа и фронте
«Должны готовиться к худшим сценариям» — Ахиллес о победе Трампа и фронте
09.11.2024, 15:42
Тела трех человек еще остаются под завалами в Ковшаровке после удара 3.11
Тела трех человек еще остаются под завалами в Ковшаровке после удара 3.11
09.11.2024, 21:24

Новости по теме:

14:13
«Обстрелы не прекращаются»: Купянская громада осталась без детей
10:48
«Это – последний шанс выехать». Как происходит эвакуация на Купянщине
19:19
Купянская громада полностью останется без детей: в ГВА спрогнозировали, когда
13:48
Враг бьет по мостам на Купянщине, ГВА призывает эвакуироваться, пока не поздно
09:28
Утром армия РФ обстреляла Купянск: вновь по центру — ГВА

Вы читали новость: «Тела трех человек еще остаются под завалами в Ковшаровке после удара 3.11»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 21:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под завалами подъезда в Ковшаровке на Харьковщине до сих пор лежат тела трех человек. Пятиэтажный дом в поселке армия РФ обстреляла в прошлое воскресенье, 3 ноября.".