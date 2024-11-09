Тіла трьох людей досі залишаються під завалами у Ківшарівці після удару 3.11

Під завалами під’їзду в Ківшарівці на Харківщині досі лежать тіла трьох людей. П’ятиповерховий будинок у селищі армія РФ обстріляла минулої неділі, 3 листопада.

«І деблокувати їх неможливо на даний час у зв’язку з важкою ситуацією, пов’язаною з обстрілами і з розвідувальними БпЛА. Сьогодні черговий терористичний акт. Сьогодні дві людини загинули, одна травмована. Це ще раз підкреслює те, що зараз потрібно виїхати з території Куп’янської громади в більш безпечні місця. А весь алгоритм для цього відпрацьований», – сказав в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Нагадаємо, о 20:50 3 листопада армія РФ обстріляла селище Ківшарівка. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілу, за даними Харківської обласної прокуратури, постраждала 71-річна жінка, під завалами знайшли тіла трьох людей – двох жінок і чоловіка.