Live
  • Нд 03.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

Під завалами люди: Синєгубов про обстріл Харківщини

Події 23:33   03.11.2024
Оксана Горун
Під завалами люди: Синєгубов про обстріл Харківщини Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 20:50 3 листопада армія РФ обстріляла селище Ківшарівка. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці.

У результаті зруйнований під’їзд, під завалами перебувають щонайменше троє людей, повідомив Синєгубов.

Одну жінку вдалося врятувати. Аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли“, – написав він.

Нагадаємо, по Харкову та передмістю за вечір ЗС РФ завдали вже трьох серій ударів КАБами. Перша була близько 20:55. “Приліт” припав по лісосмузі в Шевченківському районі та передмістю. Друга – близько 22:28. Пошкоджений супермаркет у Шевченківському районі, постраждали чотири особи. Третя серія вибухів пролунала близько 23:10. Їхні наслідки станом на 23:30 невідомі.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Під завалами люди: Синєгубов про обстріл Харківщини
Під завалами люди: Синєгубов про обстріл Харківщини
03.11.2024, 23:33
Третя за вечір серія вибухів у Харкові – атакують КАБами (доповнюється)
Третя за вечір серія вибухів у Харкові – атакують КАБами (доповнюється)
03.11.2024, 23:13
КАБи по Харкову: пошкоджений супермаркет і залізниця (відео, доповнюється)
КАБи по Харкову: пошкоджений супермаркет і залізниця (відео, доповнюється)
03.11.2024, 23:19
Новини Харкова – головне за 3 листопада: “приліт” біля супермаркету, поранені
Новини Харкова – головне за 3 листопада: “приліт” біля супермаркету, поранені
03.11.2024, 23:25
Повторні вибухи в Харкові: житловий район атакували КАБами
Повторні вибухи в Харкові: житловий район атакували КАБами
03.11.2024, 22:38
У Харкові пролунали вибухи: куди прилетіло, відео
У Харкові пролунали вибухи: куди прилетіло, відео
03.11.2024, 21:43

Новини за темою:

12:45
Кота врятували з-під завалів після ракетного удару по Харкову – ДСНС
13:40
Тіло чоловіка дістали з-під завалів у Харкові (відео)
23:44
Відео зруйнованої 9-поверхівки в Харкові опублікував Зеленський
16:40
Прибрали кілька тонн сміття: тіло загиблої деблокували з-під завалів у Харкові
14:45
Тіло жінки знайшли під завалами зруйнованого будинку в Харкові – Терехов

Ви читали новину: «Під завалами люди: Синєгубов про обстріл Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 23:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 20:50 3 листопада армія РФ обстріляла селище Ківшарівка. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці".