Під завалами люди: Синєгубов про обстріл Харківщини
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Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 20:50 3 листопада армія РФ обстріляла селище Ківшарівка. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці.
У результаті зруйнований під’їзд, під завалами перебувають щонайменше троє людей, повідомив Синєгубов.
“Одну жінку вдалося врятувати. Аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли“, – написав він.
Нагадаємо, по Харкову та передмістю за вечір ЗС РФ завдали вже трьох серій ударів КАБами. Перша була близько 20:55. “Приліт” припав по лісосмузі в Шевченківському районі та передмістю. Друга – близько 22:28. Пошкоджений супермаркет у Шевченківському районі, постраждали чотири особи. Третя серія вибухів пролунала близько 23:10. Їхні наслідки станом на 23:30 невідомі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: завали, Ковшаровка, новини Харкова, обстріл, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 23:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 20:50 3 листопада армія РФ обстріляла селище Ківшарівка. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці".