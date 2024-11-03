Під завалами люди: Синєгубов про обстріл Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 20:50 3 листопада армія РФ обстріляла селище Ківшарівка. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці.

У результаті зруйнований під’їзд, під завалами перебувають щонайменше троє людей, повідомив Синєгубов.

“Одну жінку вдалося врятувати. Аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли“, – написав він.

Нагадаємо, по Харкову та передмістю за вечір ЗС РФ завдали вже трьох серій ударів КАБами. Перша була близько 20:55. “Приліт” припав по лісосмузі в Шевченківському районі та передмістю. Друга – близько 22:28. Пошкоджений супермаркет у Шевченківському районі, постраждали чотири особи. Третя серія вибухів пролунала близько 23:10. Їхні наслідки станом на 23:30 невідомі.