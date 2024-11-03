Под завалами люди: Синегубов об обстреле Харьковщины
Скриншот
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в 20:50 3 ноября армия РФ обстреляла поселок Ковшаровка. Удар пришелся по жилой пятиэтажке.
В результате разрушен подъезд, под завалами находятся по меньшей мере три человека, сообщил Синегубов.
«Одну женщину удалось спасти. Аварийно-спасательные работы осложняются из-за постоянных обстрелов», — написал он.
Напомним, по Харькову и пригороду за вечер ВС РФ нанесли уже три серии ударов КАБами. Первая была около 20:55. «Прилет» пришелся по лесополосе в Шевченковском районе и по пригороду. Вторая — около 22:28. Поврежден супермаркет в Шевченковском районе, пострадали четыре человека. Третья серия взрывов раздалась около 23:10. Их последствия по состоянию на 23:30 не известны.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: завали, Ковшаровка, новости Харькова, обстрел, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Под завалами люди: Синегубов об обстреле Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 23:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в 20:50 3 ноября армия РФ обстреляла поселок Ковшаровка. Удар пришелся по жилой пятиэтажке".