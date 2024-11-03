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Под завалами люди: Синегубов об обстреле Харьковщины

Происшествия 23:33   03.11.2024
Оксана Горун
Под завалами люди: Синегубов об обстреле Харьковщины Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в 20:50 3 ноября армия РФ обстреляла поселок Ковшаровка. Удар пришелся по жилой пятиэтажке.

В результате разрушен подъезд, под завалами находятся по меньшей мере три человека, сообщил Синегубов.

«Одну женщину удалось спасти. Аварийно-спасательные работы осложняются из-за постоянных обстрелов», — написал он.

Напомним, по Харькову и пригороду за вечер ВС РФ нанесли уже три серии ударов КАБами.  Первая была около 20:55. «Прилет» пришелся по лесополосе в Шевченковском районе и по пригороду. Вторая — около 22:28. Поврежден супермаркет в Шевченковском районе, пострадали четыре человека. Третья серия взрывов раздалась около 23:10. Их последствия по состоянию на 23:30 не известны.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 23:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в 20:50 3 ноября армия РФ обстреляла поселок Ковшаровка. Удар пришелся по жилой пятиэтажке".