Под завалами люди: Синегубов об обстреле Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в 20:50 3 ноября армия РФ обстреляла поселок Ковшаровка. Удар пришелся по жилой пятиэтажке.

В результате разрушен подъезд, под завалами находятся по меньшей мере три человека, сообщил Синегубов.

«Одну женщину удалось спасти. Аварийно-спасательные работы осложняются из-за постоянных обстрелов», — написал он.

Напомним, по Харькову и пригороду за вечер ВС РФ нанесли уже три серии ударов КАБами. Первая была около 20:55. «Прилет» пришелся по лесополосе в Шевченковском районе и по пригороду. Вторая — около 22:28. Поврежден супермаркет в Шевченковском районе, пострадали четыре человека. Третья серия взрывов раздалась около 23:10. Их последствия по состоянию на 23:30 не известны.