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Дві людини загинули, є поранений: РФ з авіації вдарила по Куп’янську (фото)

Події 14:25   09.11.2024
Вікторія Яковенко
Дві людини загинули, є поранений: РФ з авіації вдарила по Куп’янську (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

9 листопада близько 11:00 ЗС РФ вдарили КАБ-1500 по місту Куп’янськ на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. Люди загинули на місці. Їхні тіла сильно обгоріли. Дані загиблих наразі встановлюються.

Поранення отримав 61-річний чоловік.

У місті пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарчі приміщення, зруйновані 15 гаражів, додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

удар по Купянску
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 14:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 листопада близько 11:00 ЗС РФ вдарили КАБ-1500 по місту Куп’янськ на Харківщині.".