Дві людини загинули, є поранений: РФ з авіації вдарила по Куп’янську (фото)

9 листопада близько 11:00 ЗС РФ вдарили КАБ-1500 по місту Куп’янськ на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. Люди загинули на місці. Їхні тіла сильно обгоріли. Дані загиблих наразі встановлюються.

Поранення отримав 61-річний чоловік.

У місті пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарчі приміщення, зруйновані 15 гаражів, додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).