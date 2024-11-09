60-річний чоловік опинився під завалами будинку через обстріл Харківщини

Два приватні будинки суттєво пошкоджені через ворожий обстріл селища Прудянка, ще сім – мають незначні пошкодження, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Росіяни вдарили по селищу вперше з 2022 року, застосувавши РСЗВ. Внаслідок обстрілу під завалами власного будинку опинився 60-річний мешканець. Поліцейські допомогли чоловіку вибратися і надали першу медичну допомогу. Медики, які прибули на місце події, зафіксували гостру реакцію на стрес», – написав Задоренко.

У селищі частково знеструмлена лінія електропередачі, постраждав газогін і цивільні автівки, додав Задоренко.

Нагадаємо, по селищу Прудянка окупанти вдарили близько 10:20.