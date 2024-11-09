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60-летний мужчина оказался под завалами дома из-за обстрела Харьковщины (фото)

Общество 14:14   09.11.2024
Виктория Яковенко
60-летний мужчина оказался под завалами дома из-за обстрела Харьковщины (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

Два частных дома существенно повреждены из-за вражеского обстрела поселка Прудянка, еще семь – имеют незначительные повреждения, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Россияне ударили по поселку впервые с 2022 года, применив РСЗО. В результате обстрела под завалами собственного дома оказался 60-летний житель. Полицейские помогли мужчине выбраться и предоставили первую медицинскую помощь. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали острую реакцию на стресс», — написал Задоренко.

В поселке частично обесточена линия электропередачи, пострадал газопровод и гражданские автомобили, добавил Задоренко.

удар по Харьковщине
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Харьковщине
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Харьковщине
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Харьковщине
Фото: Вячеслав Задоренко

Напомним, по поселку Прудянка оккупанты ударили около 10:20.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два частных дома существенно повреждены из-за вражеского обстрела поселка Прудянка, еще семь – имеют незначительные повреждения.".