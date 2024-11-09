60-летний мужчина оказался под завалами дома из-за обстрела Харьковщины (фото)

Два частных дома существенно повреждены из-за вражеского обстрела поселка Прудянка, еще семь – имеют незначительные повреждения, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Россияне ударили по поселку впервые с 2022 года, применив РСЗО. В результате обстрела под завалами собственного дома оказался 60-летний житель. Полицейские помогли мужчине выбраться и предоставили первую медицинскую помощь. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали острую реакцию на стресс», — написал Задоренко.

В поселке частично обесточена линия электропередачи, пострадал газопровод и гражданские автомобили, добавил Задоренко.

Напомним, по поселку Прудянка оккупанты ударили около 10:20.