60-летний мужчина оказался под завалами дома из-за обстрела Харьковщины (фото)
Фото: Вячеслав Задоренко
Два частных дома существенно повреждены из-за вражеского обстрела поселка Прудянка, еще семь – имеют незначительные повреждения, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«Россияне ударили по поселку впервые с 2022 года, применив РСЗО. В результате обстрела под завалами собственного дома оказался 60-летний житель. Полицейские помогли мужчине выбраться и предоставили первую медицинскую помощь. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали острую реакцию на стресс», — написал Задоренко.
В поселке частично обесточена линия электропередачи, пострадал газопровод и гражданские автомобили, добавил Задоренко.
Напомним, по поселку Прудянка оккупанты ударили около 10:20.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два частных дома существенно повреждены из-за вражеского обстрела поселка Прудянка, еще семь – имеют незначительные повреждения.".