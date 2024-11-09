Новости Харькова – главное за 9 ноября: взрыв — КАБ ударил по городу
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:35
Около 03:00 в Харькове был слышен взрыв
«Прилет» КАБа зафиксировали на пересечении двух районов города в дорожное покрытие, сообщил мэр Игорь Терехов.
О движении КАБов на Харьковщину в 02:56 сообщали в Воздушных силах ВСУ.
Есть некоторые повреждения гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших по состоянию на 03:10 не поступала, отметил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 06:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".