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Новости Харькова – главное за 9 ноября: взрыв — КАБ ударил по городу

Общество 06:35   09.11.2024
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 9 ноября: взрыв — КАБ ударил по городу Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:35

Около 03:00 в Харькове был слышен взрыв

«Прилет» КАБа зафиксировали на пересечении двух районов города в дорожное покрытие, сообщил мэр Игорь Терехов.

О движении КАБов на Харьковщину в 02:56 сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Есть некоторые повреждения гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших по состоянию на 03:10 не поступала, отметил Терехов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 06:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".