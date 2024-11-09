Взрыв слышали в Харькове: где ударил КАБ, сообщил Терехов

Около 03:00 в Харькове был слышен взрыв. «Прилет» КАБа зафиксировали на пересечении двух районов города в дорожное покрытие, сообщил мэр Игорь Терехов.

О движении КАБов на Харьковщину в 02:56 сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Есть некоторые повреждения гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших по состоянию на 03:10 не поступала, отметил Терехов.