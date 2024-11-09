Вибух чули у Харкові: де вдарив КАБ, повідомив Терехов
Близько 03:00 у Харкові було чутно вибух. «Приліт» КАБу зафіксували на перетині двох районів міста у дорожнє покриття, повідомив мер Ігор Терехов.
Про рух КАБів на Харківщину о 02:56 повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.
Є певні пошкодження цивільної інфраструктури. Інформації щодо постраждалих станом на 03:10 не надходило, зазначив Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, ЗСУ, КАБ, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 06:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 03:00 у Харкові було чутно вибух. «Приліт» КАБу зафіксували на перетині двох районів міста у дорожнє покриття, повідомив мер Ігор Терехов.".