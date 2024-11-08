Волонтер, що годував тварин, поранений внаслідок удару дроном по Вовчанську
Фото: ukrinform.ua
Росіяни вдарили FPV-дроном по Вовчанську 8 листопада близько 11.50, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Дрон упав на дорогу біля автомобіля, де був волонтер, що їздить до Вовчанська та годує там тварин. Чоловік отримав поранення.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: FPV-дрон, вовчанськ, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 18:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили FPV-дроном по Вовчанську 8 листопада близько 11.50, повідомила Харківська обласна прокуратура.".