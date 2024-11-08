Волонтер, що годував тварин, поранений внаслідок удару дроном по Вовчанську

Росіяни вдарили FPV-дроном по Вовчанську 8 листопада близько 11.50, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Дрон упав на дорогу біля автомобіля, де був волонтер, що їздить до Вовчанська та годує там тварин. Чоловік отримав поранення.