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Волонтер, що годував тварин, поранений внаслідок удару дроном по Вовчанську

Події 18:31   08.11.2024
Оксана Якушко
Волонтер, що годував тварин, поранений внаслідок удару дроном по Вовчанську Фото: ukrinform.ua

Росіяни вдарили FPV-дроном по Вовчанську 8 листопада близько 11.50, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Дрон упав на дорогу біля автомобіля, де був волонтер, що їздить до Вовчанська та годує там тварин. Чоловік отримав поранення.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 18:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили FPV-дроном по Вовчанську 8 листопада близько 11.50, повідомила Харківська обласна прокуратура.".