Волонтер, кормивший животных, ранен в результате удара дроном по Волчанску
Фото: ukrinform.ua
Россияне ударили FPV-дроном по Волчанску 8 ноября около 11:50, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Дрон упал на дорогу возле автомобиля, где был волонтер, который ездит в Волчанск и кормит животных. Муж получил ранения.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: FPV-дрон, волчанск, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 18:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили FPV-дроном по Волчанску 8 ноября около 11:50, сообщила Харьковская областная прокуратура.".