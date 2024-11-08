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Волонтер, кормивший животных, ранен в результате удара дроном по Волчанску

Происшествия 18:31   08.11.2024
Оксана Якушко
Волонтер, кормивший животных, ранен в результате удара дроном по Волчанску Фото: ukrinform.ua

Россияне ударили FPV-дроном по Волчанску 8 ноября около 11:50, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Дрон упал на дорогу возле автомобиля, где был волонтер, который ездит в Волчанск и кормит животных. Муж получил ранения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 18:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили FPV-дроном по Волчанску 8 ноября около 11:50, сообщила Харьковская областная прокуратура.".