Кого еще на Харьковщине может «коснуться» обязательная эвакуация – Синегубов

Купянское и Изюмское направления (населенный пункт Боровая) остаются наиболее тяжелыми на Харьковщине. Враг начал все чаще бить по гражданской инфраструктуре, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«По Боровскому направлению, скорее всего, на этой неделе будем рассматривать вопрос об обязательной эвакуации всего взрослого гражданского населения. А это 17 населенных пунктов», – отметил Синегубов.

По его данным, с детьми там остается 10 семей. Было – 200.

«Враг там уничтожает практически все. И нам все сложнее держать там все государственные службы», – объяснил глава ХОВА.