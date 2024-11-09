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Кого еще на Харьковщине может «коснуться» обязательная эвакуация – Синегубов

Общество 12:12   09.11.2024
Виктория Яковенко
Кого еще на Харьковщине может «коснуться» обязательная эвакуация – Синегубов скриншот

Купянское и Изюмское направления (населенный пункт Боровая) остаются наиболее тяжелыми на Харьковщине. Враг начал все чаще бить по гражданской инфраструктуре, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«По Боровскому направлению, скорее всего, на этой неделе будем рассматривать вопрос об обязательной эвакуации всего взрослого гражданского населения. А это 17 населенных пунктов», – отметил Синегубов.

По его данным, с детьми там остается 10 семей. Было – 200.

«Враг там уничтожает практически все. И нам все сложнее держать там все государственные службы», – объяснил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянское и Изюмское направления (населенный пункт Боровая) остаются наиболее тяжелыми на Харьковщине. Враг начал все чаще бить по гражданской инфраструктуре.".