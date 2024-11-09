Кого ще на Харківщині може «торкнутись» обов’язкова евакуація – Синєгубов

Куп’янський та Ізюмський напрямки (населений пункт Борова), залишаються найважчими на Харківщині. Ворог почав все частіше бити по цивільній інфраструктурі, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«По Борівському напрямку, скоріше за все, на цьому тижні будемо розглядати питання щодо обов’язкової евакуації всього дорослого цивільного населення. А це 17 населених пунктів», – зазначив Синєгубов.

За його даними, із дітьми там наразі залишається 10 сімей. Було – 200.

«Ворог там знищує практично все. І нам дедалі складніше тримати там всі державні служби», – пояснив голова ХОВА.