Кого ще на Харківщині може «торкнутись» обов’язкова евакуація – Синєгубов
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Куп’янський та Ізюмський напрямки (населений пункт Борова), залишаються найважчими на Харківщині. Ворог почав все частіше бити по цивільній інфраструктурі, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«По Борівському напрямку, скоріше за все, на цьому тижні будемо розглядати питання щодо обов’язкової евакуації всього дорослого цивільного населення. А це 17 населених пунктів», – зазначив Синєгубов.
За його даними, із дітьми там наразі залишається 10 сімей. Було – 200.
«Ворог там знищує практично все. І нам дедалі складніше тримати там всі державні служби», – пояснив голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Боровское, гражданские, евакуація, направлення, сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський та Ізюмський напрямки (населений пункт Борова), залишаються найважчими на Харківщині. Ворог почав все частіше бити по цивільній інфраструктурі.".