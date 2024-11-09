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КАБами і FPV-дроном ворог бив по Харківщині: за добу – один постраждалий

Події 09:00   09.11.2024
Вікторія Яковенко
КАБами і FPV-дроном ворог бив по Харківщині: за добу – один постраждалий Фото: ukrinform.ua

Впродовж минулої доби ЗС РФ обстрілювали Харківщину керованими авіабомбами та FPV-дроном. Про наслідки їхніх влучань повідомили у поліції та ХОВА.

За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, 8 листопада близько 03:00 КАБ пошкодив приміщення СТО в Черкаській Лозовій. О 15:00 три авіабомби «прилетіли» по прикордонному селу Івашки. Там знищені та частково пошкоджені два приватних будинки, господарчі споруди та лінії електромережі.

Об 11:50 9 листопада внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждав 44-річний волонтер, він отримав уламкове поранення. БпЛА впав на дорогу біля автівки, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 03:00 КАБ влучив у поле в селі Одноробівка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 09:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж минулої доби ЗС РФ обстрілювали Харківщину керованими авіабомбами та FPV-дроном. Про наслідки їхніх влучань повідомили у поліції та ХОВА.".