КАБами і FPV-дроном ворог бив по Харківщині: за добу – один постраждалий

Впродовж минулої доби ЗС РФ обстрілювали Харківщину керованими авіабомбами та FPV-дроном. Про наслідки їхніх влучань повідомили у поліції та ХОВА.

За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, 8 листопада близько 03:00 КАБ пошкодив приміщення СТО в Черкаській Лозовій. О 15:00 три авіабомби «прилетіли» по прикордонному селу Івашки. Там знищені та частково пошкоджені два приватних будинки, господарчі споруди та лінії електромережі.

Об 11:50 9 листопада внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждав 44-річний волонтер, він отримав уламкове поранення. БпЛА впав на дорогу біля автівки, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 03:00 КАБ влучив у поле в селі Одноробівка.