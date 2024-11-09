КАБами і FPV-дроном ворог бив по Харківщині: за добу – один постраждалий
Фото: ukrinform.ua
Впродовж минулої доби ЗС РФ обстрілювали Харківщину керованими авіабомбами та FPV-дроном. Про наслідки їхніх влучань повідомили у поліції та ХОВА.
За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, 8 листопада близько 03:00 КАБ пошкодив приміщення СТО в Черкаській Лозовій. О 15:00 три авіабомби «прилетіли» по прикордонному селу Івашки. Там знищені та частково пошкоджені два приватних будинки, господарчі споруди та лінії електромережі.
Об 11:50 9 листопада внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждав 44-річний волонтер, він отримав уламкове поранення. БпЛА впав на дорогу біля автівки, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Близько 03:00 КАБ влучив у поле в селі Одноробівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, обстріл, сінєгубов, тимошко, удар, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж минулої доби ЗС РФ обстрілювали Харківщину керованими авіабомбами та FPV-дроном. Про наслідки їхніх влучань повідомили у поліції та ХОВА.".