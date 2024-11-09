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КАБами и FPV-дроном враг бил по Харьковщине: за сутки – один пострадавший

Происшествия 09:00   09.11.2024
Виктория Яковенко
КАБами и FPV-дроном враг бил по Харьковщине: за сутки – один пострадавший Фото: ukrinform.ua

За прошедшие сутки ВС РФ обстреливали Харьковщину управляемыми авиабомбами и FPV-дроном. О последствиях их попаданий сообщили в полиции и ХОВА.

По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, 8 ноября около 03:00 КАБ повредил помещение СТО в Черкасской Лозовой. В 15:00 три авиабомбы «прилетели» по приграничному селу Ивашки. Там уничтожены и частично повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и линии электросети.

В 11:50 9 ноября в результате обстрела FPV-дроном пострадал 44-летний волонтер, он получил обломочное ранение. БпЛА упал на дорогу возле автомобиля, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Около 03:00 КАБ попал в поле в селе Одноробовка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 09:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки ВС РФ обстреливали Харьковщину управляемыми авиабомбами и FPV-дроном. О последствиях их попаданий сообщили в полиции и ХОВА.".