КАБами и FPV-дроном враг бил по Харьковщине: за сутки – один пострадавший
Фото: ukrinform.ua
За прошедшие сутки ВС РФ обстреливали Харьковщину управляемыми авиабомбами и FPV-дроном. О последствиях их попаданий сообщили в полиции и ХОВА.
По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, 8 ноября около 03:00 КАБ повредил помещение СТО в Черкасской Лозовой. В 15:00 три авиабомбы «прилетели» по приграничному селу Ивашки. Там уничтожены и частично повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и линии электросети.
В 11:50 9 ноября в результате обстрела FPV-дроном пострадал 44-летний волонтер, он получил обломочное ранение. БпЛА упал на дорогу возле автомобиля, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
Около 03:00 КАБ попал в поле в селе Одноробовка.
Читайте также: Ночной взрыв в Харькове: «прилет» по трассе, что разрушено (дополняется)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, обстрел, синегубов, тимошко, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «КАБами и FPV-дроном враг бил по Харьковщине: за сутки – один пострадавший»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 09:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки ВС РФ обстреливали Харьковщину управляемыми авиабомбами и FPV-дроном. О последствиях их попаданий сообщили в полиции и ХОВА.".