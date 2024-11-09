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Ночной взрыв в Харькове: «прилет» по трассе, что разрушено (дополняется)

Происшествия 08:10   09.11.2024
Виктория Яковенко
Ночной взрыв в Харькове: «прилет» по трассе, что разрушено (дополняется)

Ночью «прилетело» в одну из самых загруженных трасс в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Дополнено в 08:10. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в проезжую часть в Харькове ночью ударила управляемая ракета «Гром-Е1».

«В результате обстрела повреждены здание АЗС, остекление зданий, строительный супермаркет, двухэтажный жилой дом, контактные линии троллейбуса и городское освещение. К счастью, без пострадавших», – написал Синегубов.

07:56. «Повреждены дорожные покрытия, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения. Разрушена одна неработающая автозаправочная станция и чуть повреждена другая. В ближайшем отеле выбито несколько окон. Незначительные повреждения получил расположенный на перекрестке строительный гипермаркет», – рассказал мэр.

Напомним, взрыв в Харькове слышали около 03:00. «Прилет» КАБ зафиксировали на пересечении двух районов города в дорожное покрытие, сообщил мэр Игорь Терехов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 08:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью «прилетело» в одну из самых загруженных трасс в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.".