Нічний вибух у Харкові: «приліт» по трасі, що зруйноване (доповнюється)
Вночі «прилетіло» в одну з найзавантаженіших трас у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Доповнено о 08:10. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, в проїжджу частину в Харкові вночі вдарила керована ракета «Гром-Е1»
«Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю АЗС, скління будівель, будівельний супермаркет, двоповерховий житловий будинок, контактні лінії тролейбуса та міське освітлення. На щастя, без постраждалих», – написав Синєгубов.
07:56. «Пошкоджене дорожнє покриття, контактні лінії тролейбуса та мережа вуличного освітлення. Зруйнована одна непрацююча автозаправна станція та трохи пошкоджена інша. В прилеглому готелі вибито кілька вікон. Незначні пошкодження отримав розташований на перехресті будівельний гіпермаркет», – розповів мер.
Нагадаємо, вибух у Харкові чули близько 03:00. «Приліт» КАБу зафіксували на перетині двох районів міста у дорожнє покриття, повідомив мер Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 08:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі «прилетіло» в одну з найзавантаженіших трас у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.".