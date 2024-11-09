Ночной удар по Харькову: какой район обстреляли, последствия (фото)
Правоохранители опубликовали последствия «прилета», предварительно ракеты «Гром Е-1», по Слободскому району Харькова около 02:50.
По данным Харьковской областной прокуратуры, зафиксировано попадание в дорожное покрытие. Повреждены контактные линии общественного транспорта, помещения неработающей автозаправочной станции, выбиты окна в жилом доме, здании гостиницы и гипермаркете, расположенные рядом.
Пострадавших из-за удара нет, добавили в прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, взрыв в Харькове слышали около 03:00. «Прилетело» в одну из самых загруженных трасс в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрела повреждены здание АЗС, остекление зданий, строительный супермаркет, двухэтажный жилой дом, контактные линии троллейбуса и городское освещение.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Гром-Е1, прокуратура, ракета, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 09:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители опубликовали последствия «прилета», предварительно ракеты «Гром Е-1», по Слободскому району Харькова около 02:50.".