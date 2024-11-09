Ночной удар по Харькову: какой район обстреляли, последствия (фото)

Правоохранители опубликовали последствия «прилета», предварительно ракеты «Гром Е-1», по Слободскому району Харькова около 02:50.

По данным Харьковской областной прокуратуры, зафиксировано попадание в дорожное покрытие. Повреждены контактные линии общественного транспорта, помещения неработающей автозаправочной станции, выбиты окна в жилом доме, здании гостиницы и гипермаркете, расположенные рядом.

Пострадавших из-за удара нет, добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, взрыв в Харькове слышали около 03:00. «Прилетело» в одну из самых загруженных трасс в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрела повреждены здание АЗС, остекление зданий, строительный супермаркет, двухэтажный жилой дом, контактные линии троллейбуса и городское освещение.