Нічний удар по Харкову: який район обстріляли, наслідки (фото)

Правоохоронці опублікували наслідки «прильоту», попередньо ракети «Гром Е-1», по Слобідському району Харкова близько 02:50.

За даними Харківської обласної прокуратури, зафіксовано влучання в дорожнє покриття. Пошкоджені контактні лінії громадського транспорту, приміщення непрацюючої автозаправної станції, вибиті вікна в житловому будинку, будівлі готелю та гіпермаркеті, розташованих поруч.

Постраждалих через удар немає, додали в прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вибух у Харкові чули близько 03:00, повідомив мер Ігор Терехов. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу пошкоджені будівля АЗС, скління будівель, будівельний супермаркет, двоповерховий житловий будинок, контактні лінії тролейбуса та міське освітлення.