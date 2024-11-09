Нічний удар по Харкову: який район обстріляли, наслідки (фото)
Правоохоронці опублікували наслідки «прильоту», попередньо ракети «Гром Е-1», по Слобідському району Харкова близько 02:50.
За даними Харківської обласної прокуратури, зафіксовано влучання в дорожнє покриття. Пошкоджені контактні лінії громадського транспорту, приміщення непрацюючої автозаправної станції, вибиті вікна в житловому будинку, будівлі готелю та гіпермаркеті, розташованих поруч.
Постраждалих через удар немає, додали в прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, вибух у Харкові чули близько 03:00, повідомив мер Ігор Терехов. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу пошкоджені будівля АЗС, скління будівель, будівельний супермаркет, двоповерховий житловий будинок, контактні лінії тролейбуса та міське освітлення.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Гром-Е1, прокуратура, ракета, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 09:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці опублікували наслідки «прильоту», попередньо ракети «Гром Е-1», по Слобідському району Харкова близько 02:50.".