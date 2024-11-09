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Авиаудары и почти 20 атак: данные Генштаба ВСУ о Харьковщине

Общество 08:26   09.11.2024
Виктория Яковенко
Авиаудары и почти 20 атак: данные Генштаба ВСУ о Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Враг наносил авиаудары по населенным пунктам Волчанск, Бочково, Ковшаровка, Новоосиново и Богуславка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

При поддержке авиации противник на Харьковском направлении пять раз штурмовал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Колесниковки, Загрызового, Лозовой, Песчаного и Берестового.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 08:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг наносил авиаудары по населенным пунктам Волчанск, Бочково, Ковшаровка, Новоосиново и Богуславка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".