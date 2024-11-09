Авиаудары и почти 20 атак: данные Генштаба ВСУ о Харьковщине

Враг наносил авиаудары по населенным пунктам Волчанск, Бочково, Ковшаровка, Новоосиново и Богуславка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

При поддержке авиации противник на Харьковском направлении пять раз штурмовал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Колесниковки, Загрызового, Лозовой, Песчаного и Берестового.