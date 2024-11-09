Авіаудари та майже 20 атак: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину

Ворог завдавав авіаударів по населених пунктах Вовчанськ, Бочкове, Ківшарівка, Новоосинове та Богуславка в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

За підтримки авіації супротивник на Харківському напрямку п’ять разів штурмував позиції українських захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Піщаного та Берестового.