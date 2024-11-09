Авіаудари та майже 20 атак: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину
Фото: Генштаб ЗСУ
Ворог завдавав авіаударів по населених пунктах Вовчанськ, Бочкове, Ківшарівка, Новоосинове та Богуславка в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
За підтримки авіації супротивник на Харківському напрямку п’ять разів штурмував позиції українських захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Піщаного та Берестового.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, ЗСУ, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 08:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог завдавав авіаударів по населених пунктах Вовчанськ, Бочкове, Ківшарівка, Новоосинове та Богуславка в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".