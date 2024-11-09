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Авіаудари та майже 20 атак: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину

Суспільство 08:26   09.11.2024
Вікторія Яковенко
Авіаудари та майже 20 атак: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог завдавав авіаударів по населених пунктах Вовчанськ, Бочкове, Ківшарівка, Новоосинове та Богуславка в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

За підтримки авіації супротивник на Харківському напрямку п’ять разів штурмував позиції українських захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Піщаного та Берестового.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 08:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог завдавав авіаударів по населених пунктах Вовчанськ, Бочкове, Ківшарівка, Новоосинове та Богуславка в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".