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ВС РФ сбросили на Купянск пять КАБов, где идут бои: данные ГШ на 16:00

Общество 16:24   09.11.2024
Виктория Яковенко
ВС РФ сбросили на Купянск пять КАБов, где идут бои: данные ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к украинским позициям в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Две атаки противника еще продолжаются. В целом на Купянском направлении зафиксировано четыре боя.

Вражеская авиация нанесла удары по Купянску пятью управляемыми авиабомбами.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 16:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к украинским позициям в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового, сообщил Генштаб ВСУ.".