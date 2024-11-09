ВС РФ сбросили на Купянск пять КАБов, где идут бои: данные ГШ на 16:00

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к украинским позициям в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Две атаки противника еще продолжаются. В целом на Купянском направлении зафиксировано четыре боя.

Вражеская авиация нанесла удары по Купянску пятью управляемыми авиабомбами.