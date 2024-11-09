ВС РФ сбросили на Купянск пять КАБов, где идут бои: данные ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к украинским позициям в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Две атаки противника еще продолжаются. В целом на Купянском направлении зафиксировано четыре боя.
Вражеская авиация нанесла удары по Купянску пятью управляемыми авиабомбами.
Читайте также: «Должны готовиться к худшим сценариям» — Ахиллес о победе Трампа и фронте
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, КАБ, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ВС РФ сбросили на Купянск пять КАБов, где идут бои: данные ГШ на 16:00»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к украинским позициям в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового, сообщил Генштаб ВСУ.".