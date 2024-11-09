Live
  • Сб 09.11.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 41.36
  • EUR 44.56

ЗС РФ скинули на Куп’янськ п’ять КАБів, де тривають бої: дані ГШ на 16:00

Суспільство 16:24   09.11.2024
Вікторія Яковенко
ЗС РФ скинули на Куп’янськ п’ять КАБів, де тривають бої: дані ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до українських позицій в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Дві атаки противника ще тривають. Загалом на Куп’янському напрямку зафіксовано чотири бої.

Ворожа авіація завдала ударів по Куп’янську п’ятьма керованими авіабомбами.

Читайте також: Маємо готуватися до найгірших сценаріїв – Ахіллес про перемогу Трампа і фронт

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
ЗС РФ скинули на Куп’янськ п’ять КАБів, де тривають бої: дані ГШ на 16:00
ЗС РФ скинули на Куп’янськ п’ять КАБів, де тривають бої: дані ГШ на 16:00
09.11.2024, 16:24
Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА
Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА
08.11.2024, 16:33
Маємо готуватися до найгірших сценаріїв – Ахіллес про перемогу Трампа і фронт
Маємо готуватися до найгірших сценаріїв – Ахіллес про перемогу Трампа і фронт
09.11.2024, 15:42
Новини Харкова – головне за 9.11: “приліт”, звільнився голова ГУНП Харківщини
Новини Харкова – головне за 9.11: “приліт”, звільнився голова ГУНП Харківщини
09.11.2024, 16:27
60-річний чоловік опинився під завалами будинку через обстріл Харківщини
60-річний чоловік опинився під завалами будинку через обстріл Харківщини
09.11.2024, 14:14
Дві людини загинули, є поранений: РФ з авіації вдарила по Куп’янську (фото)
Дві людини загинули, є поранений: РФ з авіації вдарила по Куп’янську (фото)
09.11.2024, 14:25

Новини за темою:

08:26
Авіаудари та майже 20 атак: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину
07:05
РФ заявляє про просування на Куп’янщині – ISW не підтверджує
16:51
Де атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
12:35
Атаки біля Вовчанська, 11 авіаударів й 318 обстрілів – ОТУВ «Харків» про добу
08:16
ГШ: на Харківському напрямку ворог атакував 8 разів, стільки ж на Куп’янському

Ви читали новину: «ЗС РФ скинули на Куп’янськ п’ять КАБів, де тривають бої: дані ГШ на 16:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 16:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до українських позицій в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового, повідомив Генштаб ЗСУ.".