ЗС РФ скинули на Куп’янськ п’ять КАБів, де тривають бої: дані ГШ на 16:00

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до українських позицій в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Дві атаки противника ще тривають. Загалом на Куп’янському напрямку зафіксовано чотири бої.

Ворожа авіація завдала ударів по Куп’янську п’ятьма керованими авіабомбами.