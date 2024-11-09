ЗС РФ скинули на Куп’янськ п’ять КАБів, де тривають бої: дані ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до українських позицій в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Дві атаки противника ще тривають. Загалом на Куп’янському напрямку зафіксовано чотири бої.
Ворожа авіація завдала ударів по Куп’янську п’ятьма керованими авіабомбами.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 16:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до українських позицій в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового, повідомив Генштаб ЗСУ.".