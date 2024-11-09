Маємо готуватися до найгірших сценаріїв – Ахіллес про перемогу Трампа і фронт
Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр, який діє на Харківщині, Юрій Федоренко сумнівається, що війна в Україні завершиться одним днем. В етері «Суспільне. Студія» він прокоментував перемогу Дональда Трампа на виборах в США.
«Треба подивитись, що зробила Україна, що вдалося досягти до того, як почались вибори. Ми отримали гарантії того, що буде додаткова підтримана з США українська економіка. Також додатково ми отримаємо низку озброєнь, також додаткове фінансування на розробку технологій всередині нашої держави, зокрема дронів. Наразі Трамп ще не вступив у свої повноваження, вступить він на початку наступного року, плюс додатково треба час, щоб сформувати адміністрацію, і після цього почнеться певний політичний процес. А це буде березень. Тому українські дипломати за підтримки нації, фронту змогли для нас зробити «подушку», яка дає можливість дочекатись того часу, доки Трамп набере спроможності виконувати свої обов’язки як президент. Ми маємо готуватись до найгірших сценаріїв, до довготривалої війни. Якщо відбудеться по-іншому – з користю для України, це питання вже третє. Буде нам всім легше. Ми маємо стримати стрій», – сказав Федоренко.
Він також розповів, що поблизу Глибокого на Харківщині наразі ініціатива на боці СОУ. Противник тут успіху не має вже три місяці. На Куп’янщині ситуація складніша.
«Противник пре чим може. Вони до 1 листопада не змогли реалізувати завдання, яке пов’язане з окупацією лівобережжя Куп’янщини. Зараз керівництво РФ попри потенційні втрати, втрати на полі бою, кидає все нові сили. За минулу добу противник успіху не мав», – додав Ахіллес.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: ахиллес, выборы, сша, Трамп, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр, який діє на Харківщині, Юрій Федоренко сумнівається, що війна в Україні завершиться одним днем. ".