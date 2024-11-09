«Должны готовиться к худшим сценариям» — Ахиллес о победе Трампа и фронте

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр, действующий в Харьковской области, Юрий Федоренко сомневается, что война в Украине завершится одним днем. В эфире «Суспільне. Студія» он прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах в США.

«Нужно посмотреть, что сделала Украина, что удалось достичь до того, как начались выборы. Мы получили гарантии того, что будет дополнительно поддержана из США украинская экономика. Также дополнительно мы получим ряд вооружений, а также дополнительное финансирование на разработку технологий внутри нашего государства, в частности дронов. Пока Трамп еще не вступил в свои полномочия, вступит он в начале следующего года, плюс дополнительно нужно время, чтобы сформировать администрацию, и после этого начнется определенный политический процесс. А это будет март. Поэтому украинские дипломаты при поддержке нации, фронта смогли для нас сделать «подушку», которая дает возможность дождаться того времени, пока Трамп наберет возможности выполнять свои обязанности как президент. Мы должны готовиться к худшим сценариям, к долговременной войне. Если произойдет по-иному – с пользой для Украины, этот вопрос уже третий. Будет нам всем полегче. Мы должны держать строй», — сказал Федоренко.

Он также рассказал, что вблизи Глубокого инициатива на стороне СОУ. Противник здесь успеха не имеет уже три месяца. На Купянщине ситуация сложнее.

«Противник прет чем может. Они до 1 ноября не смогли реализовать задачу, связанную с оккупацией левобережья Купянщины. Сейчас руководство РФ, несмотря на потенциальные потери, потери на поле боя, бросает все новые силы. За прошедшие сутки противник успеха не имел», — добавил Ахиллес.