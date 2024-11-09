Два человека погибли, есть раненый: РФ из авиации ударила по Купянску (фото)

9 ноября около 11:00 ВС РФ ударили КАБ-1500 по городу Купянск в Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрела на двух прохожих – мужчину и женщину – упали провода от электрической сети. Произошел пожар. Люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные о погибших устанавливаются.

Ранение получил 61-летний мужчина.

В городе повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей, добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКУ).