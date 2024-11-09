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Два человека погибли, есть раненый: РФ из авиации ударила по Купянску (фото)

Происшествия 14:25   09.11.2024
Виктория Яковенко
Два человека погибли, есть раненый: РФ из авиации ударила по Купянску (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

9 ноября около 11:00 ВС РФ ударили КАБ-1500 по городу Купянск в Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрела на двух прохожих – мужчину и женщину – упали провода от электрической сети. Произошел пожар. Люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные о погибших устанавливаются.

Ранение получил 61-летний мужчина.

В городе повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей, добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКУ).

удар по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 14:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 ноября около 11:00 ВС РФ ударили КАБ-1500 по городу Купянск в Харьковской области.".