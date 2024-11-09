Два человека погибли, есть раненый: РФ из авиации ударила по Купянску (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
9 ноября около 11:00 ВС РФ ударили КАБ-1500 по городу Купянск в Харьковской области.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрела на двух прохожих – мужчину и женщину – упали провода от электрической сети. Произошел пожар. Люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные о погибших устанавливаются.
Ранение получил 61-летний мужчина.
В городе повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей, добавили правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 ноября около 11:00 ВС РФ ударили КАБ-1500 по городу Купянск в Харьковской области.".