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Более 70 военных потеряли ВС РФ на севере Харьковщины за сутки – ВСУ

Общество 11:01   09.11.2024
Виктория Яковенко
Более 70 военных потеряли ВС РФ на севере Харьковщины за сутки – ВСУ Фото: ОТГВ «Харьков»

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, проинформировали в ОТГВ «Харьков».

За прошедшие сутки враг пять раз штурмовал позиции украинских воинов в районе Волчанска.

Потери врага за прошедшие сутки составили 72 человека, из них безвозвратные – 36, санитарные – 36. Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 37 единиц вооружения и военной техники, в частности: три артсистемы, два автомобиля, четыре единицы спецтехники, 28 БпЛА.

Уничтожены: 88 укрытий для личного состава, две стартовые позиции запуска БпЛА, два места хранения боеприпасов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 11:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, проинформировали в ОТГВ «Харьков».".