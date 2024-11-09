Более 70 военных потеряли ВС РФ на севере Харьковщины за сутки – ВСУ

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, проинформировали в ОТГВ «Харьков».

За прошедшие сутки враг пять раз штурмовал позиции украинских воинов в районе Волчанска.

Потери врага за прошедшие сутки составили 72 человека, из них безвозвратные – 36, санитарные – 36. Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 37 единиц вооружения и военной техники, в частности: три артсистемы, два автомобиля, четыре единицы спецтехники, 28 БпЛА.

Уничтожены: 88 укрытий для личного состава, две стартовые позиции запуска БпЛА, два места хранения боеприпасов.