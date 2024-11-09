Понад 70 військових втратили ЗС РФ на півночі Харківщини за добу – ЗСУ
Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Українські захисники продовжують стримувати ворога, проінформували в ОТУВ «Харків».
Впродовж минулої доби ворог п’ять разів штурмував позиції українських воїнів в районі Вовчанська. Окупанти завдали вісім авіаударів із використанням 16 КАБів та 10 НАР, а також 35 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 326 обстрілів, зазначили захисники.
Втрати ворога за минулу добу склали 72 особи, з них безповоротні – 36, санітарні – 36. Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: три артсистеми, два авто, чотири одиниці спецтехніки, 28 БпЛА.
Знищені: 88 укриттів для особового складу, дві стартові позиції запуску БпЛА, два місця зберігання боєприпасів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ворог, ОТГВ "Харьков", потери, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 11:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Українські захисники продовжують стримувати ворога, проінформували в ОТУВ «Харків».".