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Понад 70 військових втратили ЗС РФ на півночі Харківщини за добу – ЗСУ

Суспільство 11:01   09.11.2024
Вікторія Яковенко
Понад 70 військових втратили ЗС РФ на півночі Харківщини за добу – ЗСУ Фото: ОТУВ “Харків”

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Українські захисники продовжують стримувати ворога, проінформували в ОТУВ «Харків».

Впродовж минулої доби ворог п’ять разів штурмував позиції українських воїнів в районі Вовчанська. Окупанти завдали вісім авіаударів із використанням 16 КАБів та 10 НАР, а також 35 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 326 обстрілів, зазначили захисники.

Втрати ворога за минулу добу склали 72 особи, з них безповоротні – 36, санітарні – 36. Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: три артсистеми, два авто, чотири одиниці спецтехніки, 28 БпЛА.

Знищені: 88 укриттів для особового складу, дві стартові позиції запуску БпЛА, два місця зберігання боєприпасів.

Читайте також: Авіаудари та майже 20 атак: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Понад 70 військових втратили ЗС РФ на півночі Харківщини за добу – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Українські захисники продовжують стримувати ворога, проінформували в ОТУВ «Харків».".