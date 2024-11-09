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Новини Харкова – головне за 9 листопада: вибух – КАБ вдарив по місту

Події 06:35   09.11.2024
Вікторія Яковенко
Новини Харкова – головне за 9 листопада: вибух – КАБ вдарив по місту Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:35

Близько 03:00 у Харкові було чутно вибух

«Приліт» КАБу зафіксували на перетині двох районів міста у дорожнє покриття, повідомив мер Ігор Терехов.

Про рух КАБів на Харківщину о 02:56 повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

Є певні пошкодження цивільної інфраструктури. Інформації щодо постраждалих станом на 03:10 не надходило, зазначив Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 06:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".