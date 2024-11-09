Новини Харкова – головне за 9 листопада: вибух – КАБ вдарив по місту

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06:35

Близько 03:00 у Харкові було чутно вибух

«Приліт» КАБу зафіксували на перетині двох районів міста у дорожнє покриття, повідомив мер Ігор Терехов.

Про рух КАБів на Харківщину о 02:56 повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

Є певні пошкодження цивільної інфраструктури. Інформації щодо постраждалих станом на 03:10 не надходило, зазначив Терехов.