Live
  • Пн 04.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.97

Під завалами п’ятиповерхівки в Ківшарівці можуть бути ще троє людей – ХОВА

Події 10:44   04.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Під завалами п’ятиповерхівки в Ківшарівці можуть бути ще троє людей – ХОВА

“Болючою темою” назвав ситуацію в Ківшарівці директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол в етері нацмарафону.

Усе через те, що продовжувати розбір завалів практично неможливо через ворожі обстріли. Над головами рятувальників постійно літають FPV-дрони.

І на даний момент ми маємо зруйнований підʼїзд будинку пʼятиповерхового. Є інформація, що під завалами знаходиться щонайменше 3 людини і рятувальну операцію проводити із застосуванням спеціалізованої техніки немає можливості, тому що населений пункт перебуває під постійними обстрілами й дуже багато FPV-дронів літає. А для того, щоб проводити розбір завалів, там потрібно застосовувати спеціалізовану техніку“, – сказав Сокол.

Він також нагадав, що людей постійно закликають евакуюватись, проте все частіше отримують відмови. Наразі, за даними ХОВА, у населеному пункті проживає близько чотирьох тисяч людей.

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок обстрілу багатоповерхівки постраждала 71-річна жінка, під завалами знайшли тіла трьох людей – двох жінок і чоловіка.

Нагадаємо, по Ківшарівці РФ вдарила напередодні близько 20.50. Аварійно-рятувальна операція продовжується.

Читайте також: Пошкоджено цвинтар, горів приватний будинок. Прокуратура про «прильоти» по передмістю

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Називала Путіна “гуманним”: мешканку Валок “посадили” на три роки
Називала Путіна “гуманним”: мешканку Валок “посадили” на три роки
04.11.2024, 11:45
Майже сотню військових та 61 одиницю озброєння втратила РФ на Харківщині
Майже сотню військових та 61 одиницю озброєння втратила РФ на Харківщині
04.11.2024, 11:20
Як Олексіївка відновлюється після вечірнього “прильоту” (фото)
Як Олексіївка відновлюється після вечірнього “прильоту” (фото)
04.11.2024, 10:00
Більше 750 вікон вибиті в Харкові після обстрілу РФ, пошкоджені 14 будівель
Більше 750 вікон вибиті в Харкові після обстрілу РФ, пошкоджені 14 будівель
04.11.2024, 11:10
Три серії вибухів у Харкові: Терехов, прокуратура та поліція про наслідки
Три серії вибухів у Харкові: Терехов, прокуратура та поліція про наслідки
04.11.2024, 00:25
Під завалами п’ятиповерхівки в Ківшарівці можуть бути ще троє людей – ХОВА
Під завалами п’ятиповерхівки в Ківшарівці можуть бути ще троє людей – ХОВА
04.11.2024, 10:44

Новини за темою:

23:33
Під завалами люди: Синєгубов про обстріл Харківщини
18:13
“Пів Ківшарівки немає”: що кажуть евакуйовані до Харкова жителі Куп’янщини
19:15
На селище на Харківщині скинули авіабомби: була масштабна пожежа (фото)
21:05
Смертельний удар по Ківшарівці на Харківщині: руйнування показали НПУ та ДСНС
09:39
Смертельний удар по Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)

Ви читали новину: «Під завалами п’ятиповерхівки в Ківшарівці можуть бути ще троє людей – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 10:44;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Болючою темою” назвав ситуацію в Ківшарівці директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол в етері нацмарафону.".