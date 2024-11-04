Під завалами п’ятиповерхівки в Ківшарівці можуть бути ще троє людей – ХОВА
“Болючою темою” назвав ситуацію в Ківшарівці директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол в етері нацмарафону.
Усе через те, що продовжувати розбір завалів практично неможливо через ворожі обстріли. Над головами рятувальників постійно літають FPV-дрони.
“І на даний момент ми маємо зруйнований підʼїзд будинку пʼятиповерхового. Є інформація, що під завалами знаходиться щонайменше 3 людини і рятувальну операцію проводити із застосуванням спеціалізованої техніки немає можливості, тому що населений пункт перебуває під постійними обстрілами й дуже багато FPV-дронів літає. А для того, щоб проводити розбір завалів, там потрібно застосовувати спеціалізовану техніку“, – сказав Сокол.
Він також нагадав, що людей постійно закликають евакуюватись, проте все частіше отримують відмови. Наразі, за даними ХОВА, у населеному пункті проживає близько чотирьох тисяч людей.
Тим часом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок обстрілу багатоповерхівки постраждала 71-річна жінка, під завалами знайшли тіла трьох людей – двох жінок і чоловіка.
Нагадаємо, по Ківшарівці РФ вдарила напередодні близько 20.50. Аварійно-рятувальна операція продовжується.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Болючою темою” назвав ситуацію в Ківшарівці директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол в етері нацмарафону.".