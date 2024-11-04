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Пошкоджений цвинтар, горів будинок. Прокуратура про “прильоти” по передмістю

Події 09:29   04.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пошкоджений цвинтар, горів будинок. Прокуратура про “прильоти” по передмістю

Увечері 3 листопада росіяни кілька разів обстріляли Харківщину – “прилетіло” по обласному центру та передмістю.

Близько 21:00 зафіксовано влучання у лісосмузі у Шевченківському районі м. Харкова. Без постраждалих. У с. Питомник Дергачівської ТГ внаслідок авіаатаки горів житловий будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила“, – написали у Харківській обласній прокуратурі.

Близько 22.30 пролунала ще одна серія вибухів.

“У селищі Мала Данилівка внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджено територію кладовища та житлові будинки. Без постраждалих”, – уточнили правоохоронці.

Дісталося й Харкову. У Шевченківському районі снаряд впав на проїжджу частину – пошкоджений супермаркет, багатоповерхівка, станція метро, ​​аптеки та магазини. Постраждали 13 людей, з них 4 копи. У Холодногірському районі авіабомба впала у річку біля ринку. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.

“З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що для ударів 3 листопада ворог застосував ФАБ-250 з УМПК”, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 09:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 3 листопада росіяни кілька разів обстріляли Харківщину – “прилетіло” по обласному центру та передмістю.".